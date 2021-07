Janet Barboza es la primera eliminada en Reinas del show: “Jossmery y Paula bailaron mejor”

Janet Barboza llegó con toda la actitud positiva a la cuarta gala del reality de baile Reinas del show, para enfrentarse a sus contrincantes Jossmery Toledo y Paula Manzanal, quienes también cayeron en sentencia durante la emisión anterior.

Pese a que dio todo de sí en su presentación al ritmo de la cumbia “Elsa”, la popular ‘reina de las movidas’ no logró convencer a los miembros del jurado ni al público que decidió salvar a la influencer y a la exsuboficial de la PNP.

Tras conocer sus resultados, la presentadora de América Hoy conversó con la prensa y aseguró que considera que su eliminación fue justa, ya que las demás participantes tienen más condiciones para llegar a la final del certamen.

“Me eliminaron. Tengo que ser justa y objetiva, me tenía que ir. Jossmery y Paula bailaron muchísimo mejor, tienen muchas más oportunidades de llegar a la final y, bueno, yo cumplí. Me voy feliz, no me imaginé volver a pisar esta pista después de tanto tiempo”, declaró.

“Es un tema de votos, yo, para ser honesta, no hice mayor convocatoria ni mucho menos. Simplemente dejé que fluyera porque sentía que lo justo era que me tenía que ir (...) Ha pasado lo que tenía que pasar”, añadió la famosa de 47 años.

