Gisela Valcárcel donó 30.000 soles a paradeportista: “Estoy feliz de compartir”

Gisela Valcárcel no pudo evitar conmoverse con el caso de una paradeportista que se presentó en Reinas del show el último sábado 17 de julio. La conductora decidió unirse a la noble causa y hacer una donación a nombre de ella y de su familia.

Durante la emisión del concurso se dio a conocer la historia de Zammy, una atleta que quedó clasificada para los Juegos Panamericanos 2019, pero que su vida dio un giro al ser afectada por una extraña enfermedad.

“Gracias por todo, esto que me ha pasado es algo muy duro, porque cada vez se me presentan más y más pruebas. Yo sé que voy a vencer cada prueba que me van poniendo”, dijo la paravoleibolista durante su presentación en el programa.

Tras escuchar el caso y al quedarse afectada por la experiencia que tuvo que vivir Zammy, Gisela Valcárcel aportó el monto de 30.000 soles para ayudar a que la invitada pueda adquirir las prótesis que necesita y así pueda tener una mejor calidad de vida.

“Le doy gracias a Dios por todo lo que me permite ver. Mi familia y yo hemos decidido darte 30.000 soles, completando los 50.000 que necesitas. (…) Estoy muy feliz de conocerlos, estoy feliz de compartir”, dijo la conductora de Reinas del show.

Janet Barboza fue la primera participante que fue eliminada de Reinas del show. A pesar de que fue reforzada por el elenco de su programa América hoy, la presentadora no logró vencer a sus contrincantes y tuvo que decirle adiós al reality de baile.

