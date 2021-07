Fiorella Cayo al inmunizarse contra la COVID-19: “Vacunémonos sin miedo”

La actriz Fiorella Cayo expresó que en un inicio no quiso inmunizarse. Sin embargo, su esposo la hizo cambiar de opinión y se logró vacunar contra la COVID-19. A través de sus redes sociales, la artista animó a sus seguidores a también hacerlo.

Este domingo 18 de julio, Fiorella acudió a uno de los centros de vacunación en compañía de su esposo para recibir la vacuna Pfizer. Antes de hacerlo se mostró muy nerviosa, pero su pareja logró tranquilizarla al igual que la enfermera.

“Listo, vacunada. No tenía muchas ganas de vacunarme porque hasta ahora tuve la suerte de no enfermarme, ni resfriarme, en más de dos años (...), pero por una responsabilidad social vine a hacerlo, porque al vacunarte bajas tu carga viral, y haces el bloque de defensa más fuerte. Si en bloque podemos lograr una defensa más grande como país contra el virus, vacunemonos más sin miedos ”, expresó en su reciente post.

Fiorella Cayo

Asimismo, la actriz de 41 años mostró su preocupación, pues varias personas no regresaron para aplicarse la segunda dosis de la vacuna. También, al final de su texto envió un mensaje motivacional para todos sus seguidores.

“Se nos tenía que venir esta pandemia para volvernos más conscientes de la importancia de la salud física y emocional. Hagamos que no haya sido en vano todo y creémonos hábitos más sanos para sentirnos mejor. No importa si no estás motivado, no esperes que nadie te motive. Tu tienes que ser tu propia motivación, sólo con disciplina y tener bien claro lo qué hay que hacer para mover nuestro cuerpo y nuestra energía”, concluyó.

