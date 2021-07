Britney Spears: “No voy a actuar con mi padre manejando lo que me pongo, digo o pienso”

El sábado 17 de julio, Britney Spears anunció que dejaría los escenarios como una medida de protesta a la tutela que su padre James Parnell Spears ejerce sobre ella desde 2008.

A través de un extenso post en Instagram, la estrella del pop arremetió inicialmente contra los ‘haters’ que hacen mofa de sus videos bailando. También denunció el daño que la tutela paterna le hace en conjunto con la red de apoyo que debía brindarle soporte, y en la que está su hermana menor, Jamie Lynn Spears.

“Para aquellos que critican mis vídeos bailando. No voy a actuar en ningún escenario por el momento con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso”, escribió. Esta decisión va acorde con lo dicho una semana atrás por su manager Larry Rudolph, cuando reveló que la cantante dejaría la música.

“No me gustó que mi hermana apareciese en una entrega de premios y actuara con remixes de mis canciones. Mi supuesto sistema de apoyo me ha herido profundamente”, aseguró.

La intérprete de “Baby one more time” estaría haciendo referencia a la presentación que su hermana realizó en 2017, durante los Radio Disney Music Awards, cuando salió al escenario para cantar “Till the world ends”.

“Esta tutela ha matado mis sueños… Así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único realmente difícil en este mundo de matar… aunque haya gente que lo siga intentando”, indicó Britney Spears.

