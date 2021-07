Ashton Kutcher vendió su boleto para el Virgin Galactic y ya no viajará al espacio

Ashton Kutcher desistió de su plan de embarcarse en uno de los primeros viajes comerciales al espacio a bordo del Virgin Galactic. El actor explicó la razón que lo llevó a cambiar de opinión y vender su boleto para la nave espacial.

A pesar de que anteriormente había confesado que ver el espacio exterior era uno de sus más grandes sueños y, tras comprar su ticket de acceso con casi una década de anticipación, el artista estadounidense indicó que sus nuevas responsabilidades familiares lo motivaron a ceder.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa básicamente me animó a que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños; así que acabé vendiendo mi boleto a Virgin Galactic”, expresó al portal financiero Cheddar News.

No obstante, Ashton Kutcher reveló que podría concretar su deseo en los próximos años: “No estaré en el próximo vuelo, pero en algún momento iré al espacio”.

Ashton Kutcher fue el comprador número 500 de los tickets, que se pusieron en venta en el año 2012, y debía haber abordado la nave espacial para el segundo viaje programado de la compañía de Richard Branson.

El mencionado millonario británico integró la tripulación en el viaje de prueba que realizó el Virgin Galactic el último 11 de julio, un hito que cambia la concepción del turismo espacial y crea un nuevo y exclusivo mercado.

¿Cuánto cuesta un viaje espacial en el Virgin Galactic?

La reserva de los boletos se pusieron en venta hace nueve años a un precio máximo de 200.000 dólares americanos. Sin embargo, el precio se ha incrementado desde entonces y ahora bordea los 250.000.

Según informaron medios internacionales, entre los compradores se encuentran diversos artistas de la industria del entretenimiento como Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Angelina Jolie, Katy Perry y Justin Bieber.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.