Andrés Hurtado se disculpa con Magaly Medina: “He cometido muchos errores con ella”

Durante la emisión del programa Porque hoy es sábado con Andrés, el presentador sorprendió al poner fin a las riñas con Magaly Medina y le pidió disculpas por todo el tiempo de enemistad. Andrés Hurtado recordó que en más de una ocasión, la figura de ATV ha lanzado informes que critican sus actitudes y decisiones.

“Yo he cometido errores con ella, tuve rabo de paja, le pido disculpas. Pero gracias a Dios los errores que cometí los capitalicé para ser quien soy hoy, con ella y con todos los medios de comunicación traté de ser mejor persona, gracias a los errores que ella iba poniendo”, comentó el actor cómico en el espacio de Panamericana televisión.

Andrés Hurtado recordó el reportaje que emitió Magaly Medina en su espacio, titulado Chibolín presidente y aseguró que esto lo ayudó a reflexionar sobre sus capacidades.

En otro momento, Hurtado resaltó otro de los reportes que realizó la producción de Magaly TV, la firme, acerca de su lucha contra el coronavirus.

“Magaly no me destruyó, yo necesitaba recuperar mis pulmones, por eso fui al mar (...) Ella sacó un reportaje dándome fuerzas, deseándome que yo regrese a la televisión. Me pareció increíble. No tuve tiempo de agradecérselo ese día en su set porque no era mi caso”, afirmó conmovido.

