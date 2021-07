Andrés Hurtado a Dalia Durán: “La que se jugó por ti se llama Magaly Medina”

La figura de Panamericana TV, Andrés Hurtado resaltó la ayuda que le brindó Magaly Medina a Dalia Durán, tras los difíciles momentos que atravesó junto a Jhon Kelvin. Asimismo, el conductor dijo que la periodista de espectáculos fue como una madre para ella.

“A mí no me ata nada con Magaly, pero al tocar un tema delicado como el tuyo, ya no se convierte en un programa de espectáculos, sino se convierte ella en una madre protectora tuya. No se lo quise decir en su programa porque no venída el caso”, sostuvo el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés.

También añadió enfáticamente la labor que realizó la figura de Magaly TV, la firme sobre el tema. “ Todos los programas sacaron noticias, pero la que se jugó por ti se llama Magaly Medina” . Ante ello, la estrella de ATV decidió compartir dicha escena en sus redes sociales.

Asimismo, durante su paso por el espacio, Dalia se mostró agradecida con Andrés Hurtado, ya que le ofreció un contrato laboral por seis meses para que sea coconductora del programa sabatino.

“Dentro de todo, me siento más tranquila y siento que vuelvo a ser la mujer linda que siempre he sido. Hoy es un día diferente, no pensé estar así vestida… Yo sé que me lo merezco”, expresó la cubana.

Como se sabe, Dalia Durán dio diversas entrevistas a Magaly, a quien le reveló que denunció por violencia psicológica, física e, incluso, sexual a John Kelvin, padre de sus hijos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.