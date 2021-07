Yahaira Plasencia afectada porque podrían eliminar “Dime” de YouTube: “Estoy desconcertada”

Hace unos días, Yahaira Plasencia celebraba muy emocionada el éxito que estaba logrando su nuevo tema “Dime”, ya que se había convertido en tendencia número 1 en YouTube. Sin embargo, la felicidad le duró poco porque su reciente lanzamiento podría ser eliminado de esta plataforma virtual.

A través de sus redes sociales, la intérprete se quebró al contar que muchos usuarios están denunciando esta canción en YouTube, por lo que podría ser eliminada del sitio web.

“Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia porque hay un equipo de trabajo detrás de todo esto haciendo posible que la canción llega todos los corazones de ustedes. No entiendo porque tanta gente denuncia todo el tiempo el video ”, sostuvo en sus historias de Instagram.

Asimismo, ‘Yaha’ recordó que anteriormente le pasó lo mismo con su tema “Cobarde”.

“Me están haciendo lo mismo que con ‘Cobarde’ que lograron eliminarlo el videoclip de YouTube y a los 3, 4 meses logramos recuperarlo con el apoyo de todo mi equipo, con gente especializada de verdad. Me llena de mucha tristeza y de impotencia”, recordó en sus redes.

Finalmente, Yahaira Plasencia pidió a todos sus detractores que consideren que hay un equipo que también se está viendo afectado por ello.

“Quería pedirle a toda esa gente que no le gusta el video o yo como artista que no hagan eso, que hay un equipo detrás que está trabajando muchísimo. No es justo”, concluyó.

