Salseros peruanos furiosos con Sergio George por asegurar que la salsa ya no existe

Sergio George se presentó en el programa de Magaly Medina y causó la indignación de varios artistas peruanos al señalar que la salsa, uno de los géneros musicales más bailados y escuchados en nuestro país, estaba a punto de desaparecer.

Durante su visita al set de Magaly Tv, la firme, el productor explicó que la carrera de Yahaira Plasencia aún no despega como debería porque su música ya no es tan rentable como antes.

“ Ya el mercado salsero no existe y lo digo aquí en cámaras, ya no existe. Yo no veo a Yahaira como una chica salsera ”, dijo Sergio George.

Ante esto, el programa de Magaly Medina buscó a los salseros más representativos de nuestro país para saber las opiniones del conocido pianista estadounidense de 60 años.

“Los salseros se han puesto moscas, le quieren hacer el ‘pare’ al Sergio George porque cuando él estuvo acá (en su programa) con Yahaira Plasencia dijo que la salsa en el mundo ya no era un género, que no estaba de moda , que ya no había salsa, no era. Entonces los buenos salseros de acá le han salido a responder con todo”, dijo la conductora antes de lanzar la nota.

Para el líder de la orquesta Zaperoko, Jhonny Peña, las canciones de Yahaira Plasencia no tienen éxito simplemente porque al público no le gusta su trabajo.

“Si a la gente no le gusta algo es así, de repente no ha dado en el clavo con ella, o de repente no es lo que el busca en una artista”, indicó.

Por su parte, Paula Arias, con quien la intérprete de “Ulalá” trabajó en sus inicios musicales, desató toda su furia contra Sergio George.

“ De verdad que sí me molestó mucho, indignada porque, o sea él puede ser el rey internacional y todo, pero nuestro Perú se respeta . Aquí en la salsa estamos, a Dios gracias, bien. A nivel internacional él ya la está quemando (en referencia a Yahaira Plasencia) de esa manera “, señaló la líder de Son tentación.

En tanto, el líder de la orquesta A Conquistar, Karimbo, manifestó sus dudas sobre Plasencia en el mundo de la salsa.

“No sé si (Yahaira Plasencia) es un buen producto salsero, todo tiene su tiempo, pero lamentablemente empezamos por el nombre no puedes generalizar tu éxito ni tampoco puedes generalizar tu fracaso”, comentó.

Finalmente, Carlos ‘Tomate’ Barraza señaló que los comentarios de Sergio George solo están perjudicando la carrera de Yahaira Plasencia.

“ No esperé que diga algo tan fuera dé lugar, contraproducente porque Yahaira es su artista y ella es artista ”, declaró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.