Pitillo reabre sus carpas con CIRCOVIDA: No podemos pensar en ganancias, solo en mantenernos

Hugo Muñoz, conocido en el mundo artístico como Pitillo, ha sabido adaptarse durante esta pandemia reinventándose con shows virtuales y otros emprendimientos fuera de su rubro mientras las carpas permanecían cerradas.

Tras un año de la suspensión de eventos por la COVID-19, el famoso payasito peruano vuelve con su Circo de la alegría en una edición donde le pone humor sano a la crisis.

Desde la azotea de su hogar, Muñoz se tomó unos minutos de su tiempo mientras ensayaba con su elenco y hablarnos acerca de esta propuesta. De igual forma, cómo estuvo afrontando las adversidades para poder llevar el pan a la casa.

Vuelves a levantar una carpa de circo luego de muchos meses, ¿cómo te sientes de volver a ofrecer un show circense con público? ¿Qué expectativas tienes de este espectáculo que estás por ofrecer?

Creo que estamos en una etapa de adaptación. La verdad, poco sirve lo que espero. Estoy acostumbrado a no hacerme expectativas ni a entusiasmarme con nada, solo vivir el momento. Hace dos años no sabíamos que se acercaba una pandemia, pero aquí estamos. Uno tiene que cantar con la música que te ponen. Me entusiasman los espectáculos, parar una carpa. Todo eso me tiene animoso.

¿Por qué llamaste a esta edición del Circo de la alegría, CIRCOVIDA?

Mucha gente lo ha visto con beneplácito esta nueva propuesta. Cuando uno puede bromear sobre lo ‘negativo’, quiere decir que lo estás superando. Hay que sacar lo positivo a lo negativo . No debemos cerrarnos y decir que el 2020 fue un mal año. Tampoco fue bueno, pero nos permitió estar en casa con la familia.

Estarás cerca al circo de la chola Chabuca. Será una sana competencia...

No lo veo como competencia. En estas épocas todos somos uno para poder salir adelante. Me da gusto que se levanten más circos porque este año celebramos 100 años de tradición circense en nuestro país.

¿Qué estuviste haciendo este último año?

Llevando el pan a la casa como sea. Mi esposa es una gran emprendedora. Hasta nos ha tocado transportar oxígeno. El sector artístico ha sido uno de los más afectados en esta crisis. He hecho hasta fiestas infantiles por Zoom. No me hace menos decirlo.

Hacer circo de forma virtual y en general durante la pandemia, ¿te fue rentable?

El circo de forma virtual solo se hizo en julio. En proporción, simplemente es hacer algo. Llevar el pan a la casa, tengo obligaciones familiares. Ahora no podemos pensar en ganancias, solo en mantenernos.

¿Cómo has tomado el adaptarte a las nueva normas y restricciones?

No me quejo, vivimos en otra etapa. Sería tonto pensar que de un día para otro volveremos a la normalidad, y por eso debemos adaptarnos a la situación. Si se requiere menos público, menos tiempo de función y sin consumo de alimentos, se tendrá que hacer. Yo no haré manifestaciones como los cines, que están haciendo sus descargos porque no pueden vender comida.

¿Recibiste algún subsidio del estado durante este tiempo?

Te diré algo gracioso y a la vez triste: somos el ‘patito feo’ para el mundo de la cultura. No entramos en sus cánones o estándares. Solo en julio, cuando llega la temporada de circos, ponen el ojo. No esperamos nada del Estado, no nos interesan, sabemos manejarnos solos. Lo único que queremos y le pedimos es que nos den facilidades.

¿Sabes de la situación de algunos colegas tuyos?

Conozco la situación de muchos colegas que no se han sabido adaptar. Yo no soy de dar lástima, del pobre payasito que cuenta su historia. No he nacido en una cuna de oro y he salido adelante con mucho esfuerzo y dedicación. Creo que centrándose y sabiendo cuáles son tus objetivos, puedes salir adelante. En lo personal, me siento orgulloso de quienes agarran algún instrumento y salen a la calle en vez de estar llorando por tiempos pasados.

Sobre CIRCOVIDA

El Circo de la alegría del payaso Pitillo presentará, del 22 de julio al 30 de agosto, su espectáculo llamado CIRCOVIDA. Según detalló el artista circense, para respetar las normas de bioseguridad han marcado un aforo del 40%.

Las funciones están limitadas a una hora, sin intermedios de tiempo, y se realizarán dos días a la semana. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de Teleticket desde 22 soles.

