Otorgan premio a joven productor que logró emprender nueva propuesta audiovisual

Marcos Ordinola Fiestas es un joven productor musical que se vio en la obligación de emprender una nueva propuesta audiovisual cuando el Gobierno decretó la prohibición de eventos sociales por la propalación de la COVID-19.

El joven productor, natural de la región de Piura, se dedicó por años a crear material audiovisual a reconocidas orquestas del Perú con su productora Waykis Films, pero ante la falta de espectáculos en el país por la emergencia sanitaria, no tuvo mejor idea que presentar una nueva propuesta a los artistas que viven de la música.

Dicho emprendimiento, sin duda, le cambiaría la vida a él y a su equipo de trabajo, pues de la mano con la tecnología y aplicando los conocimientos enseñados en la Universidad Nacional de Piura, construyó un escenario en su propia vivienda que se ubica en el asentamiento humano San Sebastián del distrito Veintiséis de Octubre (región Piura).

La falta de ingresos económicos en plena pandemia también lo motivó a crear un canal de YouTube en el que aplicó su nueva propuesta en el ambiente musical. El joven Marcos sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa, ya que hace unos meses recibió una llamada de Estados Unidos para informarle que había sido reconocido por la plataforma por tener un contenido de calidad que le permitió en poco tiempo llegar a los 100.000 suscriptores.

“ Me costó mucho esfuerzo construir el escenario en mi propia vivienda porque son tiempos duros lo que vivimos a causa de la pandemia . La falta de eventos sociales me motivó para forjar mi propio emprendimiento en el ambiente musical. Sin duda esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres y de mi equipo de trabajo, que hacemos que la música no se apague pese a la falta de evento”, dijo el joven comunicador.

Ordinola Fiestas conoce que los artistas musicales viven tiempos duros en esta pandemia, por eso, siempre los invita a que graben en su vivienda a fin de que la música siga tocando los corazones de las personas que no pueden asistir a un evento.

Jóvenes comunicadores integran la productora Waykis Films. Foto: difusión.

