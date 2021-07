Macarena Vélez se defiende tras críticas a su nuevo look como cantante de reguetón

La ex chica reality Macarena Vélez se defendió a través de las redes sociales luego de haber recibido una serie de críticas por el nuevo look que lució cuando debutó como cantante de reguetón.

Recordemos que, hace unos días, la exintegrante de Esto es guerra se presentó en el set de En boca de todos para estrenar su primera canción “El vacilón”, con el que marca su incursión en la música urbana.

Sin embargo, muchos cibernautas y hasta figuras de la televisión cuestionaron su apariencia y señalaron que era similar al de la reguetonera Karol G.

Macarena Vélez respondió con un mensaje en el que se refiere a los comentarios de sus detractores. “Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas pantis me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como da la gana, que las ladys no usan malas palabras”, escribió la joven modelo en Instagram.

Durante su visita al programa Mujeres al mando, la ex chica reality explicó que su nuevo look como cantante de reguetón se debe a que le gusta combinar los colores.

Al ser consultada sobre cuál fue el personaje que la inspiró para crear su atuendo, mencionó que Karol G es un referente para ella.

“Simplemente vi una peluca que me encantó porque me gusta mucho el tema de los colores y decidí comprármela... No es que tenga un color en específico, pero si me dan a elegir entres esas tres opciones, yo elijo a Karol G”, respondió Macarena Vélez.

