La voz Perú: Carmen Castro ‘La India’ revela que renunció al reality tras perder a su bebé

Carmen Castro es una de las imitadoras peruanas de La India más talentosas de los últimos años. Su gran destreza fue aplaudida por Mauri Stern y Tony Succar en la última edición de Yo soy.

No obstante, la artista quiso dejar la personificación de la famosa salsera y enfocarse en ella como cantante y por eso apareció en La voz Perú. Como era de esperarse, ella deslumbró a los entradores, quienes voltearon para tenerla en su equipo.

Carmen Castro decidió ir con Eva Ayllón, pero durante las batallas no apareció y se anunció que un concursante del equipo de la criolla renunció por causas desconocidas hasta ese momento.

Tras varios días de incertidumbre, se dio a conocer las tristes razones que llevaron a ‘La India’ a abandonar La voz Perú. La exponente explicó sus motivos a través de un extenso mensaje desde su cuenta Instagram.

“Trato de lograr siempre lo que me propongo. Al saber que venía este gran concurso de canto como La voz Perú me emocioné mucho, pues amo la música y canto desde los 4 años . Mandé mi video de casting y me llamaron, me emocione muchísimo, pues antes de ser La India del Perú había intentado en una temporada de La voz y no logré pasar a las audiciones a ciegas, pero esta vez todo sería diferente”, empezó.

“Fui al ensayo, prueba de vestuario y luego el día de las audiciones llegaron. Temblaba horrible, respiré hondo e hice lo que más me gusta, lo que más amo, que es cantar. Pasé, voltearon los cuatro jurados y no cabía de la emoción. Escogí a mi maestra de toda la vida, Eva Ayllón, crecí con su música y no podía ser de otra manera. Llegué a mi casa feliz”, agregó.

Sin embargo, Carmen Castro comenzó a sentirse un poco mal de salud y sus resultados dieron positivos para coronavirus. Pero lo que más la alarmó fue saber que estaba embarazada.

“ Tenía COVID-19, no solo yo, sino mis papás, mi hermanito y mi esposo. Empezó el tratamiento. Y otra noticia me paralizó, ¡Estaba embarazada! Y con ¡COVID!, Embarazo de alto riesgo ”, explicó.

“Me comuniqué con la producción de La voz Perú, veríamos cómo iba mi proceso. En el camino llegó el día de grabar las batallas, pero aún no recibía el alta. No pude grabar las batallas, me puse muy triste”, indicó.

Carmen Castro no solo se vio obligada a renunciar a La voz Perú a causa del coronavirus. Ella también perdió a su bebé y por eso también decidió alejarse un tiempo de las redes sociales.

“ Esta enfermedad me quitó la posibilidad de hacer lo que me gustaba, cantar, y también perdí mi embarazo . Todo esto pasó en el mes de mayo, no tuve mucha participación en redes, me sentía muy mal anímicamente, es por eso mis amores que no me verán en La voz Perú.

“Esto no me va a vencer, es solo una prueba que me tocó pasar, y agradezco en el alma tener salud y poder disfrutar de mi familia de mis hijas. Todos los días me levanto miro al cielo y doy gracias a Dios por estar aquí y por cuidar a mi bebé que yo se que está con él”, concluyó.

Carmen Castro ‘La India’ renunció a La voz Perú tras sufrir aborto a causa de la COVID-19

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.