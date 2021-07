Hace poco, Ezio Oliva invitó a La Uchulú a participar en un divertido TikTok para promocionar su tema “Siempre te vas”. No obstante, la publicación generó ataques homófobos contra el youtuber, quien agradeció el respaldo del cantante peruano.

El esposo de Karen Schwarz fue el primero en pronunciarse tras ver la ola de insultos que escribieron algunos usuarios en sus redes sociales por el simple hecho de haber grabado un video con el tiktoker Esaú Reátegui.

“Estamos en pleno 2021 y estas estupideces no pueden pasar. Acabo de subir un video con La Uchulú, a quien respeto, ha venido desde abajo y veo el siguiente comentario (insultos homofóbicos de un usuario). Es increíble, ¿no? Un tipo homofóbico me pone: ‘Te gustan los c…', y yo le respondí. En mis redes sociales no voy a permitir ni a los homofóbicos, ni a los violentos, ni a los que ataquen, ni a los que falten el respeto ”, defendió Ezio Oliva a La Uchulú.

Ante esto, el youtuber, quien se hizo conocido por crear la coreografía de la canción “No sé”, se dirigió a su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo del cantante peruano.

“Ezio, eres un amor de persona. Muchas gracias. En este mundo se encuentran personas de todo tipo. Respeto y tolerancia es lo que más se necesita hoy en día , la educación viene de casa. Pero siempre para adelante y sin hacer daño a nadie y sin faltarte al respeto a nadie”, escribió La Uchulú en sus historias de Instagram.

La Uchulú agradece a Ezio Oliva por defenderla de ataques homofóbicos en redes. Foto: captura Instagram

