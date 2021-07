Jeanette Enmanuel sobre llamar ‘princesita’ a la hija de Maricarmen Marín: “Creo en las mujeres fuertes y empoderadas”

El viernes 16 de julio, el programa Mujeres al Mando abordó los comentarios que realizó Jeanette Enmanuel en la edición del pasado martes, cuando Thais Casalino le preguntó sobre qué nombre escogería para la ‘princesita’ de Maricarmen Marín.

“Hablan de princesitas, (pero) ya no es la época, ahora hablemos de mujeres empoderadas , fuertes, que saben lo que quieren y saben a dónde van”, replicó en ese momento la empresaria.

Ahora, fue precisamente Maricarmen Marín quien aprovechó el segmento Los infaltables de Jeanette para retomar el tema.

“Fuiste tendencia en Twitter, portada de diarios, Thaís se ha sentido mal y dijo: ‘Hoy yo no voy’... ¿Qué opinas?”, preguntó la conductora.

“Es mi opinión, no voy a cambiar mi posición, sí creo en las mujeres fuertes y empoderadas y son opiniones, son formas de crianza”, respondió la fundadora de Santa Natura.

Maricarmen Marín se mostró de acuerdo con esto, al decir: “Ahora que el concepto de las princesitas ha cambiado, hasta en los dibujos hay muchas que ya no son la típica princesa que está esperando que el príncipe la rescate, sino que tienen este mismo mensaje que tú has enviado y me parece importantísimo, en este tiempo, enviar ese mensaje de lucha, de esfuerzo, de dedicación de no esperanzarse en que alguien venga a salvarte”.

