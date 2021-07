Ezio Oliva defiende a La Uchulú de ataques homofóbicos: “No lo voy a permitir”

Ezio Oliva se mostró indignado por la ola de ataques que recibió La Uchulú tras protagonizar un TikTok con él y lanzó una fuerte advertencia a todos los usuarios que entren a sus redes para escribir contenido denigrante.

El cantante peruano compartió un video en sus redes sociales para promocionar su más reciente sencillo “Siempre te vas”. Aunque algunos seguidores aplaudieron la dupla, otros se dedicaron a lanzar fuertes insultos, algo que Oliva no toleró.

Ezio Oliva defiende a La Uchulú de ataques homofóbicos. Foto: Ezio Oliva/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Ezio Oliva publicó un clip para pedir respeto para La Uchulú y lamentó que en estas épocas aún existan personas que lancen comentarios homofóbicos.

“Les voy a contar una historia rápida. Estamos en pleno 2021 y estas estupideces no pueden pasar. Acabo de subir un video con La Uchulú, a quien respeto, admiro porque está saliendo adelante y me parece que es tremendamente talentoso, ha venido desde abajo y veo el siguiente comentario (insultos homofóbicos de un usuario)”, empezó el esposo de Karen Schwarz.

“Es increíble, ¿no? Un tipo homofóbico me pone te gustan los c… y yo le respondí. En resumen, porque no les quiero hacer perder el tiempo. En mis redes sociales no voy a permitir ni a los homofóbicos, ni a los violentos, ni a los que ataquen, ni a los que falten el respeto . Podemos estar en desacuerdo, debatir alturadamente. Yo siempre, y lo saben, he debatido con mucho respeto y siempre cerrando con ‘muchas gracias por escribirme, un fuerte abrazo’. No voy a permitir esto, porque lo respeto (a La Uchulú), es un emprendedor que se está sacando la mugre”, añadió.

Asimismo, Ezio Oliva advirtió que expondrá a todos aquellos que entren a sus redes sociales para lanzar cualquier tipo de comentario ofensivo.

“Para cerrar el tema: respeto, tolerancia. Y no se expongan a poner eso en mis redes porque yo los voy a exponer, avisados están. Yo lo único que quiero es transmitir buena onda por acá, transmitir mi música, compartir mi día a día con mi familia”, enfatizó.

Finalmente, Ezio Oliva agradeció a La Uchulú por participar en su TikTok. “Gracias por hacer este video conmigo”, concluyó.

