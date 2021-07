Dalia Durán es sorprendida por Andrés Hurtado con oferta para ser parte de su programa

El sábado 17 de julio, el programa Porque hoy es sábado con Andrés Hurtado contó con la presencia de la cubana Dalia Durán, quien desde hace semanas se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la violencia contra la mujer, luego de haber sido denunciado la agresión de su expareja y padre de sus hijos, el cantante de cumbia John Kelvin, actualmente recluido en prisión.

Previamente y para la ocasión, Carlos Cacho la maquilló y lució engalanada gracias a un vestido de encaje de la diseñadora Maritza Mendoza.

“Hoy es un día diferente, no pensé estar vestida así, no pensé que me iban a producir de esta manera, te lo agradezco muchísimo, estoy muy feliz”, manifestó emocionada.

Sin embargo, Andrés Hurtado tenía preparadas más sorpresas para Dalia Durán; una de estas, un proyecto junto a la exanimadora de televisión Laura Huarcayo, para que sea imagen de su salón de belleza a nivel nacional.

Otro fue el cumplimiento del ofrecimiento que el conductor realizó en el programa Magaly TV, la firme cuando se mostró dispuesto junto a sus hijas, las influencers de belleza Josetty y Gennesis, para cubrir los pagos atrasados en el alquiler de su departamento, además de pagar por adelantado otro medio año de arrendamiento.

No obstante, la sorpresa mayor fue la oferta de un contrato por seis meses para que forme para del programa Porque hoy es sábado con Andrés como modelo. Dalia Durán emocionada abrazó al presentador mientras le agradecía.

Finalmente, a través de su cuenta en Instagram, Andrés Hurtado dejó un mensaje de bienvenida a la cubana, en donde también expresó su deseo de que se destierre del Perú la violencia de género.

“Por todas las mujeres que rompieron el silencio, por todas las mujeres que dijeron basta ya, por todas las mujeres que se enfrentaron a la violencia y supieron levantarse, fuertes, valiosas y dueñas de su futuro. Por un país donde nuestras hijas, hermanas y madres no tengan nunca que sufrir violencia en ninguna de sus formas. Dalia Durán, bienvenida a la conducción de Porque hoy es sábado con Andrés. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite”, escribió.

