Andrea Llosa no descarta volver a enamorarse tras separación: “Es parte de la vida”

A meses del fin de su matrimonio con Luis Ávalos, la periodista Andrea Llosa se mantiene enfocada en su trabajo como coproductora y conductora del sintonizado programa que lleva su nombre, además de su centro psicológico La casa del amor.

La figura de ATV asegura que, pese a la ruptura, mantiene una buena relación amical con su ahora exesposo y considera que ese vínculo nunca se romperá por el bien de sus hijos. “Seguimos siendo amigos, tenemos dos hijos. Lo importante es separase con respeto”, comentó en entrevista con RPP.

Al ser consultada por un nuevo romance, la comunicadora no rechazó la idea, pero aclaró que actualmente se dedica a sus proyectos personales y a su familia. “Obviamente es parte de la vida, no me voy a morir sola, tampoco es que tenga 103 años”, dijo entre risas.

“El amor siempre tiene que estar, pero ahorita no estoy enfocada en eso. No solamente yo, también él (su exesposo), nadie tiene por qué morir infeliz, el amor siempre tiene que estar ahí. Ahorita estoy enfocada en mis hijos”, continuó.

Por otro lado, Andrea Llosa reveló que se encuentra trabajando en nuevos proyectos profesionales, se trataría de una nueva producción en horario estelar. “Quiero también llevarme los sábados. Andrea está en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana que con mi productora queremos hacer un proyecto más en la televisión, un programa que seguramente en algún momento se los contaré. Este año quiero parar un poco, pero para el otro año con todo”, finalizó.

