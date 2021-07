Yahaira Plasencia sobre su encuentro con Marc Anthony: “Sabe de mí y mis canciones”

Durante los últimos días, mucho se ha especulado sobre el encuentro entre Yahaira Plasencia y Marc Anthony, a raíz de que la salsera posteó una foto al lado del reconocido cantante. En ese momento, crecieron los rumores sobre un posible tema en el que trabajaran juntos; sin embargo, la intérprete de “U la la” descartó dicha versión.

A propósito de su nuevo tema “Dime”, la cantante visitó el set de Amor y fuego y contó detalles de cómo se dio la oportunidad para conocerlo.

“Mira, tienen que saber algo de Sergio George, él no planea nada, es superespontáneo, todo tiene que ser orgánico para él. He aprendido mucho de su paciencia. Yo siempre le decía: ‘Sergio, preséntame a Marc Anthony’. Me decía: ‘No, no le voy a decir que te quiero presentar a mi cantante, porque eso se va a dar en algún momento’”, explicó la intérprete.

Asimismo, Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron intrigados por cómo se sintió al estar frente a frente con Marc Anthony.

“Lo peor es que ese día Sergio me había puesto una agenda full, tenía que ir al vestuario, a la chica del maquillaje, del peinado, los bailarines, la coreografía y tenía todo el día full. Terminé como a las 8.00 p. m. Me fui a ver al estudio a Marc. Sergio me lo presentó. Estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores, de todo ”, dijo.

“Me dijo que sabía de mí, de algunas canciones, que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por el urbano”, reveló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.