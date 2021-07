Yahaira Plasencia se convierte en tendencia número 1 en YouTube por su nuevo tema “Dime”

¡Todo un éxito! El reciente lanzamiento “Dime” de Yahaira Plasencia se está convirtiendo en todo un boom musical gracias a la gran acogida de sus fieles seguidores. Con este tema, la artista nacional es tendencia número 1 en la plataforma de YouTube.

Por ello, a través de sus redes sociales, la intérprete celebró esta noticia con todos sus fans. Asimismo, agradeció el apoyo de sus ‘yahalovers’ por haberle mostrado su apoyo incondicional.

“ Somos tendencia #1 Perú en YouTube y también entramos a tendencias en Chile. Nada de esto sería posible sin el apoyo de todos ustedes, en especial a mis ‘yahalovers’”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia cuenta detalles de su encuentro con Marc Anthony

Por el reciente estreno de su tema “Dime”, Yahaira Plasencia visitó el set de Amor y fuego, donde habló sobre esta producción con Sergio George. Asimismo, la cantante también fue consultada sobre su encuentro con Marc Anthony.

Al respecto, la salsera contó que conoció al intérprete de “Y hubo alguien” de forma espontánea y que le mencionó que ya conocía sus canciones.

“Lo peor es que ese día Sergio me había puesto una agenda full, tenía que ir al vestuario, a la chica del maquillaje, del peinado, los bailarines, la coreografía y tenía todo el día full. Terminé como a las 8.00 p. m. Me fui a ver al estudio a Marc. Sergio me lo presentó. Estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores, de todo“, dijo.

“(Marc Anthony) me dijo que sabía de mí, de algunas canciones, que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por el urbano”, reveló.

