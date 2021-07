Yahaira Plasencia responde si fue vetada de América TV: “Cometí un error”

Yahaira Plasencia visitó el set del programa Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. En un momento de la entrevista, la cantante de salsa habló sobre su salida de Esto es guerra, que ocurrió debido al incidente que protagonizó en la maletera de un auto.

Todo comenzó cuando la conductora Gigi Mitre le preguntó sobre cómo había quedado con la producción del reality luego del escándalo mediático.

La intérprete de “Ulalá” aseguró que quedó en buenos términos. Sin embargo, al ser consultada si había sido vetada de América TV, Yahaira Plasencia sorprendió con su respuesta.

La artista peruana dejó entrever que Pro TV no la habría invitado para promocionar su tema “Dime” en los programas del canal . Además, descartó volver a ser parte de Esto es guerra.

“(He quedado) bien. ProTV se portó súper bien conmigo siempre, pero cometí un error, el de la maletera, y todo quedó así. Salí del programa lógicamente”, expresó.

“No (volvería). Me encantaría volver para presentar mis temas, aparte no hacía nada en el programa”, agregó la salsera. Gigi Mitre le volvió a preguntar: “¿No estas vetada en América?”. En seguida, Yahaira Plasencia usó la siguiente frase: “¿Me ves en el canal 4? No podría hablar mal”

Luego, ‘La Patrona’ reveló que existió una invitación por parte de la producción de Gisela Valcárcel, pero no se habría concretado debido a que fue cancelada por Pro TV.

Intentó no dar mayores explicaciones y pidió que consulten con su equipo de prensa. “Hasta ahora, no estoy yendo. Mi jefa de prensa sabe eso”, sostuvo.

