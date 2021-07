Tony Succar, entre los viajes y su matrimonio: “Tiene que haber mucha comprensión”

Tony Succar manifiesta su amor por el Perú en todo momento, y en esta entrevista que concedió para La República no hizo la excepción. El músico, ganador de dos Latin Grammy, volvió a nuestro país para sumarse al equipo de entrenadores de La voz senior junto a otros destacados artistas de talla internacional.

En la conversación, expresó su alegría por volver a las pantallas de Latina luego de ganarse el cariño del público en Yo soy, grandes batallas, a inicios del 2021. De igual forma, habló sobre su matrimonio y mencionó cómo mantiene la relación con su esposa Lauren mientras no están juntos.

Es sabido que en mayo de este año el percusionista estrenó su documental titulado Más de mí, donde muestra aspectos poco conocidos de su carrera artística. En ese sentido, en la charla nos develó también qué otros sueños en la vida anhela cumplir.

Tony Succar, estará junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y el Dúo Pimpinela en el programa de canto. Foto: Tony Succar / Instagram

Fue un éxito tu participación en Yo soy y ahora te veremos en La voz Senior como coach, ¿Cómo se dio esta oportunidad de volver a Latina?

No me lo esperaba, en realidad. Pensé que llamarían a otras personas, pero cuando se comunicaron conmigo lo acepté con gran honor. Inmediatamente reorganicé mi tiempo, porque estaba ocupado con producciones que había hecho en Miami, e hice todo lo posible por llegar. Extrañaba el lomo saltado, absolutamente todo. Me conecté mucho con mi país, y aquí estoy divirtiéndome mucho y al mismo tiempo activo en mis otros trabajos.

¿En qué etapa del programa van?

No puedo revelar mucho más allá del anuncio. No puedo revelar más información porque están concentrados en La voz, la versión que se viene emitiendo ahora. Pero ya sabes que las ediciones tienen que desarrollarse por adelantado.

¿Como es el compañerismo con este nuevo grupo: el dúo Pimpinela, Eva Ayllón, Daniela Darcourt...?

Todas las personas en la producción y los coaches son espectaculares. Los admiro mucho. Es un lindo momento que vivo ahora. No me lo esperaba.

Con Mauri Stern formaste una gran dupla en Yo soy, se ganaron el cariño del público peruano...

No lo veo desde Yo soy, pero siempre estamos en comunicación. Es mi hermano. Lo mejor de toda esta experiencia fue la amistad que construimos. Espero volver a trabajar con él. Definitivamente tenemos que acordar vernos por allá, en Miami.

La gente en las redes pide que reaparezcan juntos en algún programa...

Ojalá se dé porque hay mucha química entre ambos. Yo, feliz de volver a trabajar con él.

Este 23 de julio presentarás un show virtual en el Gran Teatro Nacional con grandes artistas nacionales. A lo largo de tu carrera has colaborado con muchos de gran renombre.

El concierto del 23 ya se grabó. Es un show vía streaming. Salió increíble. Colaboramos con muchos grandes del Perú como Gian Marco, Grupo 5, Christian Yaipén y Daniela Darcourt.

Faltó Agua Marina...

No estuvo Agua Marina. Quiero colaborar con más bandas, con Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez, Kate Candela, Gaby Zambrano, Josimar... no nos olvidemos de él. Pónmelo en la lista. Lo quiero mucho a mi amigo.

El músico le cantará al Perú en un concierto grabado en el Gran Teatro Nacional. Foto: Tony Succar/Instagram

A propósito de Yahaira Plasencia. Comentaron en las redes que habría utilizado Auto-Tune en su última presentación de los Premios Heat. En ese sentido, ¿crees que un artista que recién empieza debe presentarse en un evento internacional con estos modificadores de voz?

Eso no tiene nada de malo si lo usas en vivo. Es parte del sonido. No sé mucho de su música, pero ella hace fusión de ritmos urbanos en sus presentaciones. Por tal motivo, eso requiere de Auto-Tune. Debería incluirlo cuando se necesite.

¿Sabes si en La voz permiten usar Auto-Tune?

No he estado viendo detenidamente La voz, pero de lo que sé, no he escuchado a alguien que esté usando eso.

Celebraste hace poco tu segundo aniversario. ¿Cómo va tu matrimonio, han pensado en tener hijos?

Estoy superfeliz y todo marcha bien. Después de La voz senior regreso a Miami. Tenemos planes de tener un hijo, pero no sabemos cuándo se podría dar.

Viajas mucho por motivos de trabajo. Este año estuviste mucho tiempo alejado de tu esposa, ¿cómo mantienes tu relación a la distancia?

Con comunicación y honestidad, paciencia. Cuando uno trabaja en la música va a tener que viajar constantemente. Por eso también tiene que haber mucha comprensión.

Tony Succar dedica romántico mensaje a su esposa. Foto: Tony Succar/ Instagram

¿Qué te falta por hacer en la vida? Tienes un documental, discos... ¿un libro?

Puede ser, sería bacán, una biografía.

¿Lo más difícil que has afrontado?

Muchos. Uno de ellos fue cuando me negaron la licencia para el disco donde hago tributo a Michael Jackson.

Eres una persona muy activa en redes sociales. ¿Qué pasaría si un día colapsara y deje de existir?

Uy, sería todo extraño porque todo mi negocio está allí, lo que es mi marca como profesional. Sé que no soy un gran artista de renombre como, por ejemplo, Tito Puente. Aún estoy creciendo. Yo vivo de las redes sociales.

