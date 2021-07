Shirley Arica anuncia que bailará junto a Jossmery Toledo en Reinas del show

Reinas del show presentará una nueva sorpresa este sábado 17. La modelo Shirley Arica anunció que bailará junto a Jossmery Toledo para ayudarla a salir de sentencia.

Recordemos que ambas se enfrentaron en televisión nacional debido a que mantuvieron una relación sentimental con el futbolista Jean Deza. Sin embargo, ahora todo indica que dejaron atrás la enemistad y pudieron limar asperezas.

Shirley Arica mencionó que se siente contenta por presentarse en la pista de baile de Reinas del show. Contó que cuando recibió la invitación de Jossmery Toledo, aceptó la propuesta sin dudarlo.

“Estoy muy nerviosa porque esa pista es imponente, pero estoy muy contenta porque aquí hay muy buena vibra. Estoy feliz de regresar a la pista de Gisela (Valcárcel). Jossmery y yo vamos a romperla esta próxima gala, vamos a poner mucha actitud y saldremos de sentencia, yo he venido para eso”, expresó la influencer.

Además, dejó abierta la posibilidad de convertirse en amiga de la ex policía, pese a las polémicas declaraciones que se lanzaron en el pasado.

“A estas alturas de mi vida realmente nada me incomoda. No veo hipócrita a Jossmery, me cae bien, ¿por qué no ser amigas? Así que, cuando me invitó para reforzarla en el programa no lo dudé y le dije que sí”, agregó.

“Creo que si hubiese sido la Shirley de hace muchos años mi actitud hubiese sido otra, pero hoy por hoy he cambiado mucho, he madurado, ya no soy la chibola de antes”, sostuvo la modelo peruana.

Mencionó que le gustaría ser parte del concurso de Gisela Valcárcel. “Si se da la oportunidad sí quisiera participar, es una plataforma muy importante para los artistas, además, tengo una hija, y lo que necesitamos los artistas es seguir trabajando”, finalizó.

