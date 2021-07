Rodrigo González y Gigi Mitre felicitan a América hoy por entrevista a Paula Manzanal

Paula Manzanal se presentó el último jueves 15 de julio en América hoy para dar su versión sobre los hechos que se vieron en el supuesto ampay de Amor y fuego.

La modelo aseguró que al restaurante donde asistió con Jamilah Dahabrehm, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo no fue una cita con André Carrillo y Jefferson Farfán, ya que, según su testimonio, solo se trató de una coincidencia.

“ Quiero recalcar que yo no conozco al señor Farfán y al señor Carrillo . No son mis amigos, nunca en mi vida me los he cruzado y si me los cruzo soy su fan porque veo fútbol. Pero este domingo lo único que hicimos fue coincidir en el mismo lugar, pero cada quién por su lado, pero nada más”, comentó.

Tras sus descargos, las conductoras de América hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, cuestionaron la defensa de Paula Manzanal, ya que no quedaron convencidas con la explicación de la modelo.

Ante esto, Rodrigo González y Gigi Mitre se quedaron totalmente sorprendidos por las preguntas incisivas contra Paula Manzanal.

“Ethel, ¿eres tú?, Melissa, ¿eres tú?, ‘Retoquitos’, ¿eres tú? (…) Además, se han dado cuenta lo que ninguno se ha dado cuenta, ninguno de todos los que estamos acá nos dimos cuenta que el domingo no se podía usar carro. Ni la Ethel ni ‘la retoquitos’ pudieron disimular que no le creían”, comentó Rodrigo González.

“Les han hecho las preguntas que queríamos hacerles (…) Bien ahí, las tres han sido objetivas”, dijo por su parte Gigi Mitre.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.