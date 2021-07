Ricardo Rondón celebra su cumpleaños y se quiebra tras el saludo de sus familiares

Ricardo Rondón ha cumplido 56 años y en el set de En boca de todos decidieron brindarle una sorpresa especial. El conductor del programa recibió el saludo de sus familiares a través de un emotivo video.

La primera en aparecer en pantalla fue la madre de Rondón. “Hijito querido, aunque este año no podamos estar juntos, tú y yo somos un solo corazón. Le agradezco a Dios por tu vida, que siga cuidándote, dándote fuerzas y salud para alcanzar todo tus sueños. Te amo hijito con todo mi corazón”, se le escuchaba decir a la señora ‘Cuchita’.

Del mismo modo apareció su padre. “Somos Ricardo dos latidos parecidos en un solo corazón. Muchas felicidades. Dios te bendiga, hijo del alma”, sostuvo don Richard.

Su hijo Gabriel también se unió a los saludos de sus abuelos. “Sabes lo importante que eres para mí. Te amo mucho viejito, te quiero un montón y feliz día“, decía el primogénito del conductor de televisión.

Las hermanas y los sobrinos de Rondón también le dedicaron unas palabras por su día. Ante las muestras de cariño, el conductor se mostró conmovido, por lo que le fue inevitable derramar un par de lágrimas.

“Lo que han visto en pantalla es lo más importante que tengo en la vida”, decía emocionado Ricardo.

“Ha sido horrible distanciarme de ellos porque todos saben cómo amo a mi ‘Cuchita’, a mi Richard, a mis hermanas, a mi Salvador, a todos. pero tuve que alejarme casi un año y medio de ellos cuando empezó la pandemia. Mi ‘Cuchita’ ocupa un lugar especial. Yo por ella estoy aquí. Los amo a todos y gracias, compañeros”, explicaba el conductor.

Para cambiar de ánimos, Ricardo rompió el emotivo momento con una burla sobre sí mismo. “No me hagas llorar porque el botox se me va a malograr y se me va a disolver el ácido hialurónico y tengo que estar contento porque es mi cumpleaños y 56 años no se cumplen todos los días”, culminó Rondón.

