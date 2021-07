Maricarmen Marín sobre su embarazo: “Los cuatro meses más emocionantes de mi vida”

Maricamen Marín se encuentra viviendo una de las experiencias más importantes de su vida, ya que se encuentra esperando a su primera bebé, fruto de su relación con el productor televisivo Sebastián Martins.

La conductora de Mujeres al mando está muy emocionada y, tras meses de haberse alejado de la televisión para cuidar su embarazo, compartió con sus seguidores cómo se siente actualmente.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Maricarmen Marín señaló que en sus 4 meses de gestación no presenta síntomas y tampoco ha subido de peso.

“Los 4 meses más emocionantes de mi vida, hijita quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso”, empezó.

Asimismo, Maricarmen Marín se dirigió a su pequeña hija y le contó lo emocionada que está cada vez que la ve en los chequeos.

“No sabes las caras que ponemos tu papá y yo cada vez que te vemos en las ecografías , te das mil volteretas, levantas tu manito, sacas la lengua. Me han dicho que en la semana 20 ya empezaré a sentir tus movimientos. Mamis cuéntenme en qué semana empezaron a sentir los movimientos de sus bebés y cuando la pancita salió a la luz”, agregó.

Maricarmen Marín feliz por sus 4 meses de embarazo. Foto: Maricarmen Marín/Instagram

Sebastián Martins emocionado por el embarazo de Maricarmen Marín

A través de sus historias de Instagram Sebastián Martins se mostró contento porque su pareja Maricarmen Marín se encuentra esperando su primer hijo.

“Estoy muy feliz de poder confirmar la noticia más importante de mi vida”, escribió el productor televisivo en su red social.

Sebastian Martins celebra embarazo de Maricarmen Marín con emotivo mensaje. Foto: captura Instagram

