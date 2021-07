Karol Sevilla hospitalizada de emergencia: “Gracias por todo su amor”

Karol Sevilla compartió unas imágenes, a través de sus historias de Instagram, en las que mostró que se encontraba internada en un hospital después de haber presentado una fuerte amigdalitis .

De acuerdo al programa Todo Para la Mujer, la protagonista de Soy Luna estaba promocionando hasta el último lunes 12 de julio su más reciente tema “Nadie te entiende”, pero esto tuvo que suspenderse tras desmayarse por la gravedad de la enfermedad.

“ Empezó otra vez con el dolor de garganta y qué crees, ayer (martes 13 de julio ) por la noche se desmayó ”, comentó la periodista Ana María Alvarado.

Esta noticia generó preocupación entre los seguidores de Karol Sevilla, quien usó sus historias de Instagram para agradecer todos los mensajes que apoyo que recibe mientras está internada.

“Quiero agradecerles porque ‘Nadie te entiende llegó al millón ya. Yo voy a estar aquí festejando en el hospital. Gracias por todo su amor, su cariño, de verdad que bonito apoyo . Les prometo que en cuanto salga voy a seguir dando notas para que esta canción llegue a mucha gente. Les mando muchos besos y cuídense por favor”, mencionó la estrella de Disney.

“¡Gracias de todo corazón! Me suben el ánimo y con unas ganas de salir de aquí para festejar. Les amo”, dijo en otro clip Karol Sevilla.

Karol Sevilla mantiene los pies sobre la tierra

A pesar de la fama que le rodea, Karol Sevilla señala que no tiene que cambiar para encajar en la industria y se mantiene fiel a su esencia.

“La vida me ha enseñado a ser yo misma, a no cambiar por ser aceptada, a tener los pies bien plantados en la tierra, uno se puede desviar con todo esto. Ser original es lo más importante, ser uno mismo es fundamental y eso me ha hecho crecer”, dijo en entrevista con La República.

