Jossmery Toledo sobre investigación a 513 policías: “Filtraron información a Magaly”

Luego de que se anunciara que la Inspectoría General de la PNP abrió una investigación a 513 miembros de la institución por consultar la información personal de Jossmery Toledo, la expolicía se pronunció al respecto.

En una entrevista para América hoy, la participante de Reinas del show reveló que ella denunció a una de sus excolegas por filtrar sus datos al programa de Magaly Medina. Sin embargo, durante el proceso, salió a la luz que ahora son más de 500 policías involucrados en el caso.

“Yo había denunciado a una policía femenina que filtró información a Magaly, eso me causó mucho daño. Es una hoja de vida, salió ahí mis descansos médicos, si hice cursos o no. Malinterpretaron mis descansos médicos porque me fracturé y tuve operaciones”, contó Jossmery Toledo.

“Solamente le había denunciado a ella y la policía de oficio ya comenzó a investigar, vieron que fueron muchos más policías que entraron a mi hoja de vida con mi información personal ”, expresó la también influencer.

Mencionó que se sorprendió al saber la cantidad de investigados. “Es algo que solo yo puedo tener... Con un código cada uno puede ver su hoja de vida, pero dentro de cada área puedes solicitar para ver el curriculum de otra persona. Me he quedado sorprendida de que sean tantos policías... Eso está prohibido, ellos no pueden entrar ”, agregó Jossmery Toledo.

El programa América noticias informó que entre los 513 policías investigados se encuentran cinco coroneles, 18 comandantes, 15 mayores y 13 capitanes.

Para la Inspectoría de la PNP, los involucrados habrían cometido una falta grave que se castiga hasta con un año en situación de disponibilidad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.