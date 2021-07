Giuseppe Benignini se molesta con Rodrigo González por bromas en doble sentido

Giuseppe Benignini estuvo presente en el set de Amor y fuego. Esta vez, el modelo venezolano no pisó el estudio para pronunciarse por algún escándalo como los que protagonizó últimamente, sino para ser jurado del reto Locomia, segmento de baile del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

El programa buscaba al mejor bailarín de TikTok que se presente con una coreografía del conocido tema ya mencionado. El panel de jueces estaba conformado por Giuseppe Benignini, Yahaira Plasencia, Chris Soifer y Pablo ‘Melcochita’ Villanueva.

Mientras se presentaban los participantes, Rodrigo González no perdía la oportunidad para hacerle broma tras broma en doble sentido a Giuseppe Benignini. Al principio, el modelo venezolano hacía caso omiso a las burlas, pero llegó un momento en que no toleró más el humor del conductor y le respondió directamente.

Esto sucedió mientras Chris Soifer le daba sus opiniones a una de las participantes del reto. “Muy sensual, pero yo creo que faltó transmitir”, comentaba la menor de las hermanas Soifer.

“¿A ti te transmitió, Giuseppe?”, preguntó rápidamente Rodrigo.

“Me encantó su baile, eres muy sensual”, sostuvo el modelo. Sin embargo, no evitó responderle al conductor. “Rodrigo, deja tus chistes de doble sentido. Si tienes algo que decirme, me lo puedes decir detrás de cámaras”, dijo tajante el modelo.

Más de uno se sorprendió con la respuesta de Benignini. No obstante, el presentador no dejó de hacer sus comentarios según su peculiar estilo. “¿Y por qué no delante? ¿Por qué detrás? ¿Por qué prefieres detrás, principito? Mejor delante”, comentó riendo la figura de Willax ante la mirada seria del modelo.

