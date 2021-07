Gigi Mitre a Yahaira Plasencia: Sergio George pone las manos al fuego por tu talento

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en Amor y fuego para promocionar su nueva canción “Dime”. Durante la entrevista se habló sobre su trabajo con Sergio George, quien en los últimos días ha defendido a la cantante ante las críticas por haber hecho playback en los Premios Heat.

Asimismo, Gigi Mitre mencionó la evidente confianza que tiene el productor musical en el talento de la cantante porque no ha dudado en seguir apostando por el crecimiento de su carrera musical pese a no haber tenido los resultados esperados en algunas oportunidades.

“Yahaira, para mí, tú eres una privilegiada en el sentido de que los ojos de Sergio George fueron puestos en ti. A mí me parece eso un orgullo. Me parece que alguien de la talla de Sergio George se fije en ti es porque ha visto talento, ha visto que hay para crecer. En lo que respecta como talento, está poniendo las manos al fuego ”, sostuvo.

Hace unas semanas, Sergio y Yahaira hicieron un live de Instagram en el que contaron algunos detalles de esta nueva producción. En ese momento, el productor reveló que el tema “Ulalá” no había alcanzado el éxito que ellos habían previsto.

“Hay que decir la verdad, ”Ulala” no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien. No podemos decir: ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, mencionó.

“Yo no quise trabajar con Yahaira para tener éxito en Perú. Si lo tenemos, chévere. Pero hay un mundo grande por penetrar. Yo no vivo del Perú, yo no he ganado ni un peso con Yahaira en Perú. Siempre lo dije, yo quiero exportar una artista del Perú”, agregó.

