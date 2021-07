Aldo Miyashiro lamenta la muerte del papá de Érika Villalobos con sentido mensaje

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro atraviesan por un difícil momento debido al fallecimiento de Alberto Villalobos, padre de la actriz peruana y suegro del presentador de televisión.

El conductor de La banda del Chino fue quien anunció la lamentable noticia a través de las redes sociales. Con un sentido mensaje, se despidió del progenitor de su pareja, con quien aseguró que mantuvo una buena relación en la familia. Le agradeció por los bellos momentos que pasaron juntos y recordó que ambos compartían la afición por el fútbol.

“ Gracias por amar a mis hijos , por los goles que gritamos juntos, por las carcajadas después de tus chistes. Ya no vamos a poder pelear por Suárez y no sabes cuánto lo voy a extrañar. Te ayudaré a cuidar a los que siempre protegiste con tu inmenso cariño. Te quiero, Alberto”, escribió Aldo Miyashiro en Facebook. Por su parte, Érika Villalobos aún no se ha pronunciado al respecto.

Aldo Miyashiro lamenta la muerte del papá de Érika Villalobos

Recordemos que en abril de este año, la actriz conversó con La República sobre la recuperación de la salud de su padre. Contó que durante la pandemia, su progenitor logró superar el cáncer que lo aquejaba.

“Esta pandemia nos está afectando a todos de diferentes maneras. Mi papá llegó a pesar 58 a kilos, pero lo bueno de todo esto es que venció al cáncer y ahora se está recuperando de todos los tratamientos que lo tumbaron”, sostuvo la actriz en ese entonces. Sin embargo, ahora todo indica que el padre de Érika Villalobos habría presentado complicaciones en su salud.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.