Sergio George sobre parecido entre temas de Yahaira y Christina Aguilera: Hay cien iguales

Yahaira Plasencia visitó el set de Magaly Medina luego de estrenar “Dime”, su última producción junto a Sergio George. Durante la conversación tocaron temas como su relación con Jefferson Farfán, su carrera musical y su reciente presentación en los Premios Heat.

Sin embargo, la conductora de ATV no pudo evitar mencionar los comentarios que dejaron cientos de usuarios sobre el nuevo tema de la salsera, el cual tendría mucha similitud con uno de Christina Aguilera.

Los internautas expusieron el parecido entre el mencionado tema y la canción del año 2000 “Si no te hubiera conocido”, que canta la famosa artista a dueto junto con Luis Fonsi.

Ante los cuestionamientos de Magaly Medina, Sergio George defendió la composición y aseguró que en la industria musical se presentan muchos casos similares al de “Dime”.

“Hay como 100 o 200 temas con la misma melodía y el mismo cambio armónico y nadie dice nada” , precisó el productor de Yahaira Plasencia.

La intérprete peruana también protagonizó un tenso momento durante la entrevista. Yahaira Plasencia se refirió a la reconciliación de Magaly Medina y su esposo, lo que generó la furia de la conductora.

“Ay, sí, ella volvió. Yo no tomo el café dos veces, pero está bien”, dijo la salsera. No obstante, la figura de televisión respondió rápidamente y encaró a su invitada en vivo.

“No, discúlpame, ese es mi marido con el que me casé, no es un novio. Además, yo no le puse los cachos a mi marido”, refutó la presentadora de Magaly TV, la firme.

