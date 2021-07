Sergio George se arrepiente de pelea con Tito Nieves: “Fue mi culpa y fui irrespetuoso”

Sergio George recordó la pelea que protagonizó con Tito Nieves hace unos meses. Ambos artistas habían trabajado juntos en un tema, que incluía a Daniela Darcourt. Y, tras algunas diferencias, el productor musical de Yahaira Plasencia les quitó su apoyo y, por ende, la promoción.

En entrevista con Magaly Medina, Sergio George reconoció que cometió un error y admitió que la pelea se le fue de las manos.

“Es lamentable. Empezar primero diciendo que yo soy proartista, no antiartista como Magaly (…) Lo que pasó es muy sencillo, el artista es muy sensible, yo veo las cosas como negocio, más que ellos . Ellos lo ven de una forma más personal”, dijo el productor en referencia a Tito Nieves y Daniela Darcourt.

“Yo vi algo para generar noticia, entonces de pronto me pasé yo un poco. No pensaba que sí, pero sí me pasé en un live, entonces ahí se fueron de control las cosas. Es lamentable”, agregó.

A pesar de que ahora Sergio George y Tito Nieves ya no son amigos, el productor musical le desea lo mejor a uno de los máximos exponentes de la salsa.

“Yo le deseo bien a todos, a Tito, a Daniela Darcourt, a todos. Lo que pasó fue un malentendido, donde la culpa quizá fue mía . Muchas cosas pasaron antes de esa canción (al) salir, había mucha comunicación entre los tres de cómo generar noticia, y quizá me pasé un poco en ese live”, reconoció.

“ Fui irrespetuoso, y mucho se estaba hablando en cámara de cómo generar noticia , esa es la verdad, pero la producción (de Daniela y Tito) la pagué yo, era mía, el arreglo también”, explicó Sergio George a Magaly Medina, quien lamentó que una amistad de tantos años se haya visto dañada por malos entendidos.

