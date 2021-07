Periodista Marian Jauregui anuncia su salida de América TV y Canal N

Continúan los despidos en América Televisión y Canal N. La periodista Marian Jauregui comunicó a través de redes sociales que desde el 13 de julio no forma parte de los equipos informativos de dichos canales.

Según indicó en su cuenta oficial de Twitter, su separación fue ordenada por Gilberto Hume, quien fue designado meses atrás como el nuevo director periodístico de ambos medios.

“Desde el martes dejé de formar parte de América Noticias y Canal N. La decisión, tomada por la dirección periodística, me fue comunicada el mismo día. Me voy tranquila y contenta de, en mis casi cinco años, haber contribuido a llevarles información veraz e imparcial”, precisó en la plataforma.

Marian Jauregui no dudó en expresar su gratitud a sus colegas: “Gracias a Clara Elvira Ospina y Carola Miranda, quienes me dieron la oportunidad y me permitieron crecer profesionalmente haciendo un buen periodismo. A mis amigos que quedan les deseo buena suerte y éxitos”.

La comunicadora recibió mensajes de apoyo y solidaridad de parte de cientos de usuarios en Twitter.

Periodista Marian Jauregui anuncia su salida de América y Canal N. Foto: Twitter

América y Canal N se encuentran en un periodo de reestructuración tras la salida de diversas figuras periodísticas, como Mávila Huertas y René Gastelumendi.

A los equipos se han sumado otros comunicadores como Christian Sotomayor, quien dejó RPP a inicios de julio, y Sebastián Salazar, que asumió la conducción del dominical Cuarto Poder el domingo 5 de julio.

Sebastián Salazar condujo por primera vez el dominical Cuarto Poder. Foto: captura de América

