Magaly Medina encara a Yahaira Plasencia en vivo: “Yo no engañé a mi marido”

Magaly Medina y Yahaira Plasencia protagonizaron un intenso encuentro que sacó chispas. La intérprete de “Dime” se presentó en el programa de la polémica conductora para promocionar su más reciente canción, pero la entrevista tomó otro rumbo cuando la joven mencionó la vida sentimental de Medina.

Antes de que la salsera interpretara en vivo su tema, la presentadora de Magaly Tv, la firme mandó a un corte comercial y le pidió que ahora lo haga sin playback, al recordar las críticas que recibió la cantante peruana por su presentación en los Premios Heat 2021.

“A ver, Yahaira, ahora vas a cantar sin playback”, dijo Magaly Medina sin imaginar la rápida reacción de Plasencia, quien le recordó a la comunicadora su reconciliación con Alfredo Zambrano.

“Te voy a cantar a ti Magaly, y para todas las parejas que terminan y vuelven . Ay, sí, ella volvió. Yo no tomo el café dos veces, pero está bien... ah, no, tres”, comentó Yahaira Plasencia.

Los comentarios de la intérprete de “Ulalá” enfurecieron a Magaly Medina, quien se defendió y le dijo que ella jamás ha engañado a su pareja.

“ No, discúlpame, ese es mi marido con el que me case, no es un novio. Además, yo no le puse los cachos a mi marido ”, refutó.

“Pero no te piques pues, no te piques… ¿Porqué te picas? Ráscate para que no te piques”, dijo entre risas Yahaira Plasencia.

“No, (no me pico). Yo no puse los cachos a mi marido, ni él a mí, así que el café de mi marido lo tomo varias veces. (...) ”, respondió Magaly Medina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.