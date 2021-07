Karla Tarazona sorprende a Maricarmen Marín con un conjunto marca Gucci para su bebé

Maricarmen Marín sigue recibiendo tiernos detalles de sus compañeros y colegas de Mujeres al mando tras anunciar su embarazo. Luego de que Karen Schwarz revelara que le regalará la cuna para su primogénita, Karla Tarazona también se unió a los presentes.

La presentadora de Latina sorprendió a la futura mamá con un costoso y lujoso detalle de la marca Gucci para la pequeña, el cual fue entregado minutos antes de la transmisión del programa de este jueves 15 de julio.

Ya al aire, la cumbiambera contó cómo recibió el obsequio: “(Fue) En la lectura de pauta, en ese momento, ¿ustedes creen que mis compañeras dijeron: ‘que lindo’? ¿Saben qué preguntaron? Me consultaron qué marca es. Entonces yo leí y dije: ‘El primer Gucci de mi hija’”.

Karla Tarazona comentó que había comprado dicho conjunto para cuando tuviera una hija con su esposo Rafael Fernández, sin embargo, prefirió regalárselo a Maricarmen Marín.

“Un día yo me fui a una tienda, comencé a mirar y me encantó el enterizo y me lo llevé. Lo compré porque me encantó el enterizo, lo guardé y, cuando pasó el tema de Maricarmen, dije que lo mejor y más bonito sería entregárselo”, confesó la ahora conductora de Mujeres al mando.

Maricarmen Marín y Sebastián Martins muestran la primera ecografía de su hija

¡Más orgullosos que nunca! Maricarmen Marín y su prometido Sebastián Martins compartieron con felicidad una imagen que muestra la primera ecografía de su bebé, presentándola de esta manera en redes sociales.

La pareja no pudo ocultar su emoción y dejaron un tierno mensaje en Instagram: “Sebastián y yo estamos emocionados y agradecidos por tanto amor. Gracias por sus lindos mensajes, por sus hermosas muestras de cariño. Sin duda, la experiencia más linda de nuestras vidas. ¡Millones de gracias!”.

Maricarmen Marín y Sebastián Martins muestran con orgullo la primera ecografía de su bebé

