Fabio Agostini, La Uchulú o Milett Figueroa: uno de ellos será parte de Reinas del show

El público de Reinas del show ha quedado sorprendido tras el anuncio que se ha emitido a través de las redes sociales del programa. En su cuenta oficial de Instagram, se publicó la fotografía de tres exparticipantes de El artista del año como posibles candidatos a regresar a la pista de baile.

Se trata de Fabio Agostini, La Uchulú y Milett Figueroa, competidores que no lograron alzar la copa del primer lugar en la temporada pasada del programa y que podrían volver en reemplazo de La Pánfila, quien se lesionó mientras hacía su coreografía el sábado pasado.

“Este sábado, uno de ellos vuelve a la pista. ¿Quién crees que regresa para estar en Reinas del show? No te pierdas el programa a las 9.00 p. m. por América Televisión”, así anunciaban el retorno de uno de los excompetidores.

Uno de los excompetidores de El artista del año regresará a Reinas del show. Foto: El artista del año/ Instagram

Los comentarios del público no se hicieron esperar. Entre estos destacó el de Paula Manzanal, quien pedía que regrese su pareja Fabio Agostini. “Mi amor, el más churro”, escribió la modelo. Sin embargo, muchos cuestionaron su ingreso pues no lo consideran un personaje oportuno para continuar en el programa de talentos por no dar la talla y por ser de sexo masculino.

A través de sus palabras, el público evidenciaba un gran favoritismo por La Uchulú. “Ojalá sea La Uchulú”, “Si quieren rating tienen que traer La Uchulú”, “La única de esa foto que tiene talento obvio La Uchulú”, se leía en los comentarios de los seguidores.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.