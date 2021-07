Alicia Sanz: “Urraca es una mujer adelantada a su época”

La segunda temporada de El Cid llega hoy a Amazon Prime Video y la actriz española Alicia Sanz nos habló de su personaje, Urraca de Zamora, una mujer adelantada a su época. Ella ha trabajado en Hollywood con intérpretes de la talla de Helen Mirren, y algunos medios la bautizaron, incluso, como la nueva Penélope Cruz.

El Cid narra las vivencias de Rodrigo Díaz de Vivar (interpretado por el actor Jaime Llorente), hasta convertirse en uno de los personajes más conocidos de la Edad Media española.

¿En lo profesional y personal qué te ha dejado Urraca?

Como actriz me ha dado mucha fuerza, como que Urraca opera desde otro sitio, es una persona que siempre está maquinando, hace algo y ya está pensando en su siguiente paso, y es algo que no me había tocado hacer. Alguien tan inteligente, que nunca dice lo que realmente está pensando. Y a mí, como Alicia, a nivel personal, Urraca me ha dado mucha seguridad. Sentirme bien conmigo misma a la hora de no tener juicios respecto a mi ambición, a mi poder como mujer.

Urraca no pasa desapercibida.

Así es, como que está adelantada a su época, es transgresora, feminista. Nació en el tiempo equivocado. Ella no entendía cómo no podía reinar. Ahora, las mujeres estamos en el momento donde alzamos la voz más que nunca. Estamos contando historias desde el punto de vista femenino que ya tocaba con ese tipo de personajes fuertes, con una opinión muy clara, no las típicas mujeres sumisas que están a la orden de lo que diga el hombre o el marido. Ahora somos mujeres independientes, creo que gracias a Dios eso está en auge y creo que seguirá más.

Sin embargo, hay culturas en las que, desde niñas, el destino de las mujeres se sigue decidiendo.

Sí, lamentablemente. Y ojalá estas series que llegan a tantos países e idiomas lleguen a ellas y vean que siguen en un mundo medieval y que las ayude a abrir los ojos y, claro, también las conciencias.

Comentaste que la primera temporada sufriste el inclemente sol y también el frío. ¿Cómo fue el rodaje de la segunda?

Urraca es una guerrera y de verdad a nivel físico lucha y es parte de batallas. Me tocó grabar después de la pandemia en un castillo real, donde yo estaba en la torre más alta y había un sol tremendo. Sufrí golpe de calor, pero también de frío. Literalmente viví todas las estaciones haciendo de Urraca.

¿Por qué crees que las series épicas tienen tanto éxito?

Será porque forman parte de quienes somos hoy. Por lo menos a mí lo que me llama la atención, de alguna forma, es meterme en este mundo y conocer las costumbres, cómo era hacer las compras, cómo era el baño, por lo menos para mí es un atractivo.

¿Qué es lo que harás en lo queda del 2021?

Voy a rodar la primera serie en inglés y español de Bambú Producciones para Apple TV+ (‘Now and Them’) y seguiré entre España y Estados Unidos.

