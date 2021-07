Yahaira Plasencia desmiente colaboración con Marc Anthony: “No voy a cantar con él”

Yahaira Plasencia se encuentra en plena promoción de su más reciente tema “Dime”, el cual se estrenará en pocas horas en todas plataformas digitales. En este sentido, la cantante peruana se presentó en el programa radial de Vanessa Terkes para que le brinde algunos detalles de su nueva producción musical.

Sin embargo, la salsera no pudo evitar referirse a una reciente foto que compartió en su cuenta de Instagram, y donde se lució con nada menos que Marc Anthony. Este encuentro causó revuelo en redes, ya que los seguidores empezaron a especular sobre una colaboración juntos.

Ante esto, Yahaira Plasencia desmintió un dúo con uno de los exponentes más grandes de la salsa. Además, la intérprete de “Ulalá” explicó que ella conoció a Marc Anthony por pedido de su productor Sergio George.

“ No voy a cantar con él. Hay que aclararlo de una vez, Marc Anthony no hace featuring con nadie . Yo fui porque Sergio me dijo: ‘Oye quiero presentarlo y ven al estudio, hay que aprovechar’. Terminé la prueba de vestuario y me fui para allá, para conocer a Marc Anthony”, explicó la joven en radio Panamericana.

“Marc es una increíble persona, admiro mucho lo que hace, trabaja espectacular. Fue un honor conocerlo, fue muy chévere”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Yahaira Plasencia fue consultada sobre los últimos dimes y diretes con Magaly Medina, quien recibirá a la salsera en su programa para el estreno de su canción “Dime”.

“Hay una mujer en particular en el medio artístico, que incluso es madrina de otro conductor de radio que es muy machista, y ahí si no dice nada... ¿Por qué Magaly Medina te critica tanto, hermana? ¿Qué le has hecho?”, preguntó Vanessa Terkes a la cantante.

Yahaira Plasencia señaló que hasta el día de hoy no entiende los ataques de Magaly TV, la firme.

“Que yo sepa yo no le hecho nada, pero como dice Sergio, negocio es negocio. Siempre habla de mí, y todo el tiempo son cosas negativas, por eso creo que es negocio (...) Que me odien no más, no me importa”, indicó.

