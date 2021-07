William Levy pide ayuda para Cuba: “Su libertad fue robada hace más de 60 años”

A través de sus redes sociales, William Levy escribió un extenso mensaje para pedir la libertad de Cuba donde espera que se pare la ola de represión, la pobreza y la falta de medicinas, en la que están incluidas las vacunas contra la COVID-19.

El reconocido actor de telenovelas señaló que algunos países protestan por otros problemas, pero en el suyo aún siguen marchando para ser libres tras 60 de años de vivir bajo una dictadura.

“ Las protestas que estallaron durante el año pasado han hecho historia . Todos ellos eran ciudadanos que ejercieron su libertad dada por Dios para exigir justicia a los que estaban en el poder. Ya se trate de derechos civiles, reforma policial, inmigración, votación, política fiscal, derechos de la mujer, todas estas protestas requieren una cosa... libertad”, empezó el cubano de 40 años en su cuenta oficial de Instagram.

“Esto es lo que hace que las protestas en Cuba sean tan diferentes a las demás. Su libertad fue robada hace más de 60 años. Durante décadas, los cubanos no pudieron exigir justicia porque no tenían voz . No tienen derecho a hablar, a reunirse, a organizarse y a ser escuchados. Esta libertad es algo que muchos en el mundo libre dan por sentado”, agregó.

Además, William Levy contó la dramática infancia que vivió en Cuba y cómo fue testigo de los abusos contra sus familiares y compatriotas.

“Hoy veo a miles en las calles de La Habana declarando ‘¡no tenemos miedo!’ y me siento honrado por su valentía... Cuando era niño en Cuba, vi cómo los miembros de mi familia eran encarcelados . Y todos conocemos las historias de cubanos que fueron torturados y ejecutados por atreverse a hablar en contra de los que estaban en el poder. Sé de primera mano lo mucho que está en juego”, recordó.

Finalmente, William Levy envío un sentido mensaje de apoyo a todos los cubanos que están saliendo a protestar por su libertad.

“En una era de demandas sin precedentes de derechos civiles y justicia social, es hora de que estas demandas se apliquen también al pueblo cubano. Estas personas en las calles están arriesgando todo para garantizar que sus hijos puedan ser libres y merecen todo nuestro apoyo. Que Dios bendiga y proteja al pueblo cubano y que todos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que tengan éxito en la recuperación de la libertad que alguna vez tuvo en Cuba”, finalizó.

William Levy exige la libertad de Cuba. Foto: captura Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.