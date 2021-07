Rosángela Espinoza terminó su carrera universitaria: “Es un logro para mí”

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Tras cinco años de mucho estudio, Rosángela Espinoza finalmente culminó su carrera de Marketing, la cual inició en el 2016.

En entrevista con América espectáculos, la modelo contó que ahora se siente más aliviada y feliz por cumplir uno de sus máximos sueños como profesional.

“ No sabes, un respiro. Tú sabes que uno tiene que seguir especializándose porque siempre es bonito seguir aprendiendo ¿no? Todo esfuerzo tiene su recompensa, el tiempo pasa volando”, dijo en las instalaciones de Pachacamac.

“Me voy a especializar en marketing digital, voy a entrar a un curso que empieza en agosto, ya no falta nada. Estoy contenta porque ya terminé la universidad. Es un logro para mí, un sueño cumplido ”, agregó muy feliz Rosángela Espinoza, quien aprovechaba los cortes comerciales del reality para hacer sus tareas de la universidad.

Además, la joven modelo señaló que su vida sentimental está a un lado, ya que por el momento solo piensa en sus proyectos.

“Por ahora no (tener pareja). Estoy concentrada en mi trabajo, en Esto es guerra, en ser una de las mejores competidoras, en mi tienda y trabajando con mi familia”, señaló.

Horas antes de su graduación, Rosángela Espinoza se sinceró sobre lo complicado que ha sido estudiar en la universidad y trabajar en televisión.

“No sabes todo lo que he pasado, un poco más y he rogado a los profesores para que me dejen entrar a clase, he tenido que hacen otras prácticas para rendir mi examen. No ha sido fácil”, dijo al borde de las lágrimas a las cámaras de América espectáculos.

“Me han visto estudiando en el estudio, pero así es cuando uno quiere, todo lo logra. Siempre le voy a decir a mis seguidores que todo esfuerzo tiene su recompensa , hay que seguir para adelante”, añadió.

