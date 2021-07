Rodrigo González a Magaly Medina tras críticas: “Cuando no es su contenido, despotrica”

Rodrigo González respondió a Magaly Medina luego que la conductora criticara el supuesto ampay que presentó Amor y fuego sobre seleccionados nacionales y su encuentro con Jossmery Toledo y Paula Manzanal.

La figura de ATV comentó sobre las imágenes emitidas el último 13 de julio y lamentó que se haya tergiversado el término “ampay” solo para atraer la atención del público hacia la noticia. “Ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo”, expresó.

Del mismo modo, indicó que en su programa no presentan reportajes sin sustentos: “La palabra ‘ampay’, que alguna vez nació en mi programa Magaly TV y que se hizo conocida vinculada a este programa, a veces es utilizada para cualquier tontería y a mí de verdad no me gusta. (...) En este programa cuando decimos ampay, es porque realmente lo tenemos”.

Estos comentarios motivaron la respuesta de Rodrigo González, quien utilizó su cuenta de Facebook para enviar un mensaje a Magaly Medina.

“Siempre es así cuando alguien tiene una primicia, información o destape. Cuando no es su contenido, despotrica, lanza indirectas, le arde, minimiza, se pica. Después de ver sus inconsecuencias y lo que ahora proyecta, ventilando sus amores y desamores, ufanándose y presumiendo huachaferías. Es mejor no tomar en cuenta las opiniones de quien no aceptaría consejos”, escribió el conductor de Amor y fuego.

¿Cuál era el ampay de Amor y fuego?

El programa reveló días atrás que presentaría imágenes de un supuesto encuentro entre André Carrillo y Jefferson Farfán con las modelos Paula Manzanal y Jossmery Toledo en un restaurante de La Molina. Sin embargo, en el reportaje que se emitió no se presentaron pruebas fehacientes de lo anunciado.

Este hecho generó un gran número de críticas hacia Amor y fuego. Usuarios y televidentes expresaron su incomodidad en redes sociales.

