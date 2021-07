Paula Manzanal aclara supuesto ampay con Jefferson Farfán y André Carrillo: No los conozco

Paula Manzanal se presentó en América hoy para aclarar el supuesto ampay de Amor y fuego que la involucraba con los jugadores de la selección peruana André Carrillo y Jefferson Farfán.

La modelo desmintió tajantemente que su salida a un restaurante en La Molina haya sido una cita con los jugadores. La modelo aseguró que todo se trató de una coincidencia y comentó que no conoce a los deportistas.

“Quiero recalcar que yo no conozco al señor Farfán y al señor Carrillo. No son mis amigos, nunca en mi vida me los he cruzado y si me los cruzo soy su fan porque veo fútbol. Pero este domingo lo que único que hicimos fue coincidir en el mismo lugar, pero cada quién por su lado, pero nada más”, dijo Paula Manzanal, con lo que aclaró que ella llegó al restaurante con su amiga Jamilah Dahabrehm.

Asimismo, contó que el mesero del lugar les avisó que había jugadores de fútbol, pero no sabía de quiénes se trataban.

“Este domingo fuimos a la 1 de la tarde para vernos, plan de amigas. El restaurante es conocido, está moda. Jami (Jamilah Dahabrehm) me dice para vernos, y llamamos a las chicas (Macarena Gastaldo, Jossmery Toledo) y vinieron”, explicó.

Paula Manzanal también aprovechó para aclarar las imágenes donde se les vio en los exteriores de la casa de un supuesto futbolista. La modelo indicó que el lugar le pertenece al novio de Macarena Gastaldo.

“Yo vivo en La Molina, Macarena me dice si quiero ir a la casa de su novio, nos invitó a la casa del chico con el que sale. Fuimos a ver, pero no queríamos entrar, yo tengo la niñera hasta cierta hora, y Jami también tenía a su hijita esperando”, comentó.

La participante de Reinas del show lamentó que está situación se haya viralizado por todos lados, ya que André Carrillo tiene a su esposa embarazada.

“ Jefferson no tiene nada que ver, y mucho menos el pobre André, que está con su esposa embarazada. Me dio una pena horrible la señora. A cualquier persona pública que se junte con un futbolista la van a relacionar”, lamentó.

Finalmente, Paula Manzanal indicó que se dio cuenta que había un auto sospechoso afuera de la casa de Macarena y decidió llamar a la Policía porque se asustó.

“Yo fui la primera en retirarme, yo llegué y quise retirarme. Yo vi un carro raro, o son ladrones o son cámaras. Nos acercamos con linternas, y llamamos a la Policía y el Serenazgo porque nos asustamos”, relató.

