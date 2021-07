Este miércoles 14 de julio, Magaly TV, la firme tendrá como invitados a la salsera Yahaira Plasencia y a su productor Sergio George. Hace algunos días, la conductora Magaly Medina dio la noticia y afirmó que la cantante quiere anunciar su próximo tema.

En Vivo: Magaly y Yahaira EN VIVO: cara a cara 22:05 Yahaira desmiente rumor señalado por Magaly Plasencia negó rotundamente que se haya escrito con algún otro futbolista de la selección. 22:02 Yahaira señala que no quiere seguir hablando de Farfán "Vinimos de Rusia, no dio para más y ya, chau", explicó la salsera. 22:01 Ahora tocan el tema Jefferson Farfán. Magaly le preguntó a Yahaira y esta afirmó que terminaron desde que llegaron de Rusia. 21:58 Magaly le pregunta a Yahaira por su salida en Miami La peruana afirma que está viviendo su soltería. 21:56 Llegó Yahaira al lado de Sergio George La conductora y la salsera se ven las caras en el set de ATV 21:55 ¡Arranca el programa! Magaly Medina da la bienvenida a una nueva edición de su show.

“El próximo miércoles, Yahaira Plasencia y Sergio George estarán aquí. (Yahaira) quiere publicidad porque está lanzando su nuevo tema. Quiere venir acá, a la boca del lobo, hablemos entonces” , dijo la figura de ATV.

Asimismo, ambas se reencontrarán, luego de que la cantante dijera que Magaly siempre suele minimizar su trabajo. “¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte. Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de esta señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, expresó a través de una transmisión en vivo.

