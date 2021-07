Juliana Oxenford sobre agresión a reportera: “Protestan insultando a una periodista”

La periodista Juliana Oxenford usó sus redes sociales y su programa en vivo para manifestarse sobre la agresión que sufrió su colega Angela Torres. Su compañera estuvo en una manifestación cerca al Palacio de Gobierno, donde acudieron simpatizantes de Fuerza Popular.

“Creo que cualquier persona que proclame democracia entiende que hay gente que puede protestar… En una democracia todo esto es permitido, siempre y cuando no se violente los derechos de terceras personas. No vamos a permitir que esta gente violentista agreda a periodistas que están haciendo su trabajo. Angela Torres es una periodista de este programa que fue al lugar de los hechos para enviarnos las imágenes de lo que estaba sucediendo”, expresó al inicio de su programa.

También, Juliana envió toda su solidaridad con la periodista y exclamó muy indignada: “Protestan insultando a una periodista”.

Asimismo, antes de que empiece Al estilo Juliana, la figura de ATV expresó su molestia ante lo sucedido mediante sus redes sociales. “Otro colega agredido. Esta es la democracia que tanto defienden?”. Seguido de otra publicación: “Acaban de agredir a una reportera de mi programa en la manifestación en los alrededores de Palacio de Gobierno. Personas que insisten en el ‘fraude’”, escribió en su Twitter.

La periodista expresó su molestia a través de las redes sociales. Foto: Twitter / Juliana Oxenford

La periodista dio pase a su compañera, quien comentó lo que pasó en la manifestación: “Estábamos cubriendo el hecho, de pronto un hombre más grande empezó a insultarnos y bastó que él nos insultara para que todos lo hicieran... No solo eso, una mujer vino por detrás y con la bandera me cubrió todo la cabeza que me ha dejado sin vista e incluso me ahogué”, dijo Angela Torres.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.