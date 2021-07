Jossmery Toledo lamenta ataques tras presunto ampay anunciado por Amor y fuego

Jossmery Toledo se pronunció en redes sociales luego de protagonizar un supuesto ampay junto a Paula Manzanal y los jugadores André Carrillo y Jefferson Farfán en un restaurante de La Molina.

La modelo expresó su rechazo hacia los ataques que recibió luego que se difundiera el avance de Amor y fuego, el cual se emitió el último martes 13 de julio, y pidió a sus seguidores reflexionar sobre las consecuencias de las críticas.

“De verdad me incomodan que sean mujeres las que nos atacan, las que nos dicen que somos tal por cual o comentarios negativos. ¿Ustedes creen que no nos afecta? También somos seres humanos y nos afectan sus comentarios y bueno, no hagan caso a titulares cuando todavía no sale la noticia” , dijo en su cuenta oficial de Instagram.

Jossmery Toledo también lamentó que los televidentes hayan sacado conclusiones erradas solo al ver algunas partes del reportaje, en el cual no se mostraron videos que comprueben el encuentro.

“Ustedes han visto no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay más. Bueno, solamente les pido que, por favor, eviten estar comentando esas cosas. No supongan, cuando tengan alguna prueba sí háganlo”, expresó en la plataforma.

El programa Amor y fuego, que iba a emitir el presunto ampay, fue blanco de críticas de parte de usuarios de redes sociales. Cibernautas acusaron a la producción liderada por Rodrigo González y Gigi Mitre de tener la intención de generar controversia y morbo para ganar rating.

Magaly Medina también se pronunció: “Ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo”.

Magaly Medina se incomodó por el mal uso del término: "En este programa cuando decimos ampay, es porque realmente lo tenemos”. Foto: captura ATV

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley n.º 29733.

