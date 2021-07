Hilary Duff revela imágenes de su último parto: “Es una aventura dura, pero milagrosa”

El pasado 27 de marzo, Hilary Duff anunció la llegada de su tercera hija a quien puso de nombre Mae James Bair. La reconocida actriz compartió la noticia con una tierna foto familiar, donde se la vio a ella y a su bebé en una enorme bañera.

Tras varios meses de aquel acontecimiento, la exestrella de Disney se animó a contar a sus millones de seguidores cómo fue para ella dar a luz en su casa, de forma natural, con la ayuda de un especialista y de sus familiares más cercanos. Asimismo, lo que más llamó la atención fue que la celebridad también compartió fotos de aquel momento.

Hilary Duff comparte imágenes íntimas de su último parto. Foto: Hilary Duff/Facebook.

“ Me siento lista para compartir algunas fotos del día del nacimiento de Mae . Para sentirme segura en el parto necesité tener el apoyo adecuado: necesité un espacio perfecto, minimizar la presión, humor, calma y gente en la que pude apoyarme. Mi esposo me sujetó del brazo cuando me daban ganas de subirme por las paredes. Y mi pequeña Molly (partera), se sentó conmigo cuando más lo necesitaba y para ayudarme a estar tranquila y calmada. Disfrutó mucho viéndome sentada en el empapador de mi perro después de haber roto fuente”, escribió.

Hilary Duff tuvo a su tercera hija en marzo del 2021. Foto: Hilary Duff/Facebook

La actriz, famosa por la serie Lizzie McGuire, contó que su mamá estuvo en el momento del parto y brindando apoyo con algunas cosas para comer. Además, Hilary Duff reconoció la ardua labor de traer un niño al mundo.

“Mi mamá estaba allí para hacer bocadillos y mirar con una gran sonrisa nerviosa mientras ‘su bebé’ le trae un nuevo nieto. Me reconforta saber que tengo ayuda para cuidar a mis otros hijos cuando yo no puedo”, relató Hilary Duff.

La actriz dio a luz de manera natural y en su casa. Foto: Hilary Duff/Facebook

“Esto es un trabajo duro. Todo el proceso de tener un hijo es duro: desde embarazarse hasta el parto, ya sea cesárea, en el hospital o en casa, y luego la lactancia y criar a estos pequeños seres de manera responsable para que sean buenos ciudadanos, responsables y amables del mundo. ¡Consume por completo, es una aventura dura, pero es mágica, milagrosa. ¡Ánimo a esas madres todopoderosas, hacen que las montañas se muevan a diario!”, concluyó Hilary Duff.

La celebridad quiso contar su experiencia. Foto: Hilary Duff/Facebook.

