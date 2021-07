Dos Hermanas: usuarios indignados por el final de la telenovela de América TV

Los televidentes quedaron totalmente decepcionados con el final de Dos Hermanas, telenovela que contó la historia de Mery y Urpi, quienes fueron separadas de niñas.

Como se sabe, en todo el desarrollo de la producción de Michelle Alexander se dio a conocer que Fiorella (Mayella Lloclla) era la hermana de Mery (Melissa Paredes). Sin embargo, el final dio un giro inesperado que molestó a los usuarios, quienes llevaron su decepción a redes sociales.

Resulta que Fiorella no era la hermana perdida de Mery, sino otra joven que recién apareció en el capítulo final de Dos Hermanas.

“No tiene sentido este final”, “Viví engañada más de un año”, “¿Entonces para qué ponen la foto principal de Mery y Fiorella si nunca fueron hermanas? No encuentro la lógica de la novela”, “Hay que denunciarlos por publicidad engañosa”, “ Me siento estafada” , “Se quedaron sin ideas e hicieron un relleno de esa serie. Toda una verdadera chanfaina ese final”, “ Decepcionada con el final ”, “Qué final tan horrible, no me gustó nada”, “Totalmente monse, que poca creatividad, me dejó decepcionada esa novela”, “Esperaba más de esta novela”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios manifestaron en redes.

Asimismo, otro grupo de cibernautas pidieron explicaciones a la producción de Dos Hermanas porque querían saber dónde estuvo Urpi, la verdadera hermana de Mery, todo este tiempo que se desarrolló la historia.

“ No me pueden dejar, dónde estuvo ella, por qué no apareció antes ”, “Enserio bien monse ese final, yo quería saber dónde estuvo Urpi todo este tiempo “, “No entiendo por qué nos vendieron una cosa que no era”, señalaron.

Usuarios indignados por el final de Dos Hermanas. Foto: captura Facebook

