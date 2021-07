Abigail Spencer: “La pandemia me conectó a otro nivel”

AMC acaba de estrenar ‘Reprisal’ (lunes, 8 p.m.), la serie que sigue la historia de Katherine Harlow, una mujer fatal que tras un fallido intento por acabar con su vida regresa con una nueva identidad: Doris, una aparente y frágil ama de casa, que busca vengarse de su propio hermano, el mismo que trató de matarla. La actriz estadounidense Abigail Spencer (‘Grey’s Anatomy’, ‘Mad Men’) es la protagonista de este thriller de acción creado por Josh Corbin (‘The Handmaid’s Tale’ y ‘Fargo’), que se desarrolla en un contexto de bandas, ladrones al estilo Robin Hood, luces de neón y una época indefinida. La Republica conversó a través del Zoom con la intéprete, quien es, además, la mejor amiga de Meghan Markle (esposa del príncipe Harry).

¿Cómo ha sido trabajar en esta historia creada y dirigida por Josh Corbin?

Él es maravilloso, un talento joven que tiene mucho de Quentin Tarantino. No puedo esperar a ver qué hace y creará en el futuro porque es muy genuino. Me siento afortunada de que haya confiado en mí para su personaje, lo adoro y siempre lo quiero cerca.

¿Cómo te preparaste para interpretar a Katherine Harlow? ¿Qué rescatas de un personaje como ella?

Es interesante porque tuvimos buen tiempo para prepararnos y hacer previos. Ha sido interpretar a una mujer superfemenina, pero que en el interior es superpoderosa, una gran jefe, de hecho, eso me hizo sentir muy orgullosa. Creo que todas las mujeres en la serie hicieron un gran trabajo, no estoy menospreciando a los hombres, pero siento que siendo este un mundo muy masculino, los personajes femeninos están muy por encima, son muy bellos y a la vez complicados.

‘Reprisal’ está ambientada en los setenta, ochenta, en varios tiempos. ¿Esta condición fue creada a propósito?

La serie se sitúa en el presente, pero es como todas las eras y a la vez ninguna. Sesenta, setenta, ochenta, pero tampoco es muy diferente de los 40 o los 20, fue como elegir algo de cada una para construir este ambiente nuevo. Siempre he querido trabajar en proyectos atemporales y siento que en esta serie hay una relación muy interesante con el tiempo. Me encanta. Me interesa cómo se creó todo esto.

¿Cuánto ha crecido tu carrera desde ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Mad Men’?

Supongo que sigo creciendo, me siento afortunada de seguir haciendo lo que amo y papeles interesantes, me da curiosidad por saber qué hay más adelante, pero es genial la posibilidad de actuar tanto por tanto tiempo.

¿Cuál ha sido tu experiencia de vida respecto a la pandemia?

Fue interesante porque todas las producciones quedaron en stand by y yo necesitaba un descanso, un nuevo comienzo, un espacio para ordenar mi vida. Creo que todo el mundo ha estado en una pausa, a mí me sirvió para conectarme en otro nivel conmigo misma y ver quien soy. Es doloroso que tenga que venir una pandemia para llegar a ese punto, pero ahora que estamos emergiendo otra vez, yo no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, no quiero que acabe la pandemia y que salgan con ‘de nuevo otra vez’. Quiero que seamos diferentes, regresar de forma lenta, ver esto como una transición. Yo necesito ir más lento, dedicar mi tiempo a estar en proyectos que me interesen y que estoy produciendo, dedicarme más a fabricarlos, hacerlos más personal.

Eres una de las mejores amigas de Meghan Markle, ¿crees, como algunos, que los medios la satanizan?

No comento absolutamente nada sobre ese tema.

¿Qué esperas de una serie como ‘Reprisal’?

Creo que puedes esperar lo inesperado, que es definidamente una aventura única, con muchos personajes, trabajo, muy sexy también. De hecho, espero que la gente se quede con ganas de más y que las personas que han visto mi trabajo antes se queden sorprendidos con lo que he hecho ahora.

