Magaly Medina y Yahaira Plasencia volverán a verse las caras la noche de este miércoles 14 de julio, en la que la cantante de salsa estrenará su nuevo tema “Dime”. Ella estará acompañada del productor musical Sergio George.

Fue la conductora de Magaly TV, la firme quien sorprendió al anunciar la noticia durante su programa. Aseguró que la intérprete de “Ulalá” busca publicidad al querer visitar su set de televisión.

“El próximo miércoles, Yahaira Plasencia y Sergio George estarán aquí. (Yahaira) quiere publicidad porque está lanzando su nuevo tema. Quiere venir acá a la boca del lobo, hablemos entonces”, expresó la presentadora.

Sin embargo, Sergio George aclaró a través de su cuenta de Instagram que él recibió la llamada del programa de Magaly Medina.

El productor norteamericano le sugirió a la conductora de ATV que le pregunte a su equipo de producción quién hizo la propuesta para la entrevista.

“Magaly acaba de mencionar en su programa que yo busqué ir a su show para estrenar el tema y no es así. Todos los programas de televisión en el Perú siempre me llaman directamente para ir o hablar en sus programas y el show de Magaly me llamó a mí, como siempre lo han hecho. Pregúntale a tu equipo de producción, quién llamó a quién ”, fue el mensaje de Sergio George a Magaly Medina.

Sergio George se pronuncia sobre reencuentro de Magaly Medina y Yahaira Plasencia. Foto: captura Instagram

